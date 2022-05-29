تعرف على عقوبة السير عكس الاتجاه بعد حادث المنيب ومحور صلاح سالم

كتب عبد الرحمن سيد

شهدت مناطق المنيب ومحور صلاح سالم بمصر الجديدة وقوع حادثى تصادم نتيجة للسير عكس الاتجاه التي يعاقب عليها القانون وجرمها بعدد من المواد لمنع تكرارها، حيث تنص المادة ( 81) من قانون المرور الحالي في حالة ارتكاب حادث مرورى بسبب السير عكس الاتجاه، على "إذا اتهم قائد أى سيارة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بالسيارة فيجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيقاف سريان رخصة القيادة المنصرفة إليه لمدة لا تتجاوز شهرا ولها إذا رأت مد إيقافه أن تعرض الأمر على القاضى الجزئى ليأمر بإلغائه أو إمتداده المدة التى يحددها".

ونص قانون المرور الجديد فى مادته الـ76 مكرر التى نصت على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 4 آلاف ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، فإذا نجم عن السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها.

وكان رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ، تمكنوا من القبض على قائد السيارة المتسبب في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة شاب في حادث تصادم بمنطقة المنيب، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات، أنه خلال قيادة شاب دراجة بخارية، أثناء عمله في توصيل الطلبات "دليفري "، فوجىء بسيارة ملاكي تسير عكس الاتجاه تصطدم به، مما أسفر عن إصابته بكسور متفرقة بأنحاء جسده، ونزيف، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

كما تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" متضمناً قيام شخص مستقلاً سيارة نقل على طريق صلاح سالم بالسير عكس اتجاه الطريق معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وتمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من تحديد هوية قائد السيارة المشار إليها (مقيم بمحافظة القاهرة)، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال سيره بالسيارة المشار إليها، بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص مستقلاً سيارة نقل على طريق صلاح سالم بالسير عكس إتجاه الطريق معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.