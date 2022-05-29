اليوم السابع
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الأحد، 29 مايو 2022 02:25 م
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تعرف على إمكانيات أفخم قطارات السكة الحديد بعد التشغيل التجريبى بدون ركاب

الأحد، 29 مايو 2022 02:00 م
تعرف على إمكانيات أفخم قطارات السكة الحديد بعد التشغيل التجريبى بدون ركاب القطارات الإسبانية
كتب ــ سيد الخلفاوى

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انضم مؤخرا لأسطول السكة الحديد المصرية أفخم القطارات الأسبانية، ويعرض "اليوم السابع" فى النقاط التالية إمكانيات القطار الجديد:
 
القطار يتكون من 15عربة (5 عربات درجة أولى، 8 عربات درجة ثانية، عربة بوفيه، وعربة قوى، بالإضافة إلى جرار حديث PRL الأمريكي 
سرعته تصل إلي 160 كم / ساعة. 
- به أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية. 
- به كراسي مخصصة لذوي الهمم. 
- يوجد شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولي. 
- به شاشات عرض مركزية بعربات الدرجة الثانية. 
- به خدمة WIFI. 
- يضم نظام إنذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب. 
- يضم دورات مياه بأحدث تصميم. 
- به دورات مياه مخصصة لذوي الهمم. 
- مراقب بكاميرات المراقبة. 
- به غرفة مراقبة لتأمين الركاب.
 - القطار من صنع شركة تالجو الأسبانية الفاخرة. 
- تم توريد أول قطار ضمن خطة توريد 7 قطارات تالجو سيتم توريدها. 
 

قطارات السكة الحديد

قطارات تالجو

النقل

وزارة النقل


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