تعرف على إمكانيات أفخم قطارات السكة الحديد بعد التشغيل التجريبى بدون ركاب

كتب ــ سيد الخلفاوى

انضم مؤخرا لأسطول السكة الحديد المصرية أفخم القطارات الأسبانية ، ويعرض "اليوم السابع" فى النقاط التالية إمكانيات القطار الجديد:

القطار يتكون من 15عربة (5 عربات درجة أولى، 8 عربات درجة ثانية، عربة بوفيه، وعربة قوى، بالإضافة إلى جرار حديث PRL الأمريكي

سرعته تصل إلي 160 كم / ساعة.

- به أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية.

- به كراسي مخصصة لذوي الهمم.

- يوجد شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولي.

- به شاشات عرض مركزية بعربات الدرجة الثانية.

- به خدمة WIFI.

- يضم نظام إنذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب.

- يضم دورات مياه بأحدث تصميم.

- به دورات مياه مخصصة لذوي الهمم.

- مراقب بكاميرات المراقبة.

- به غرفة مراقبة لتأمين الركاب.

- القطار من صنع شركة تالجو الأسبانية الفاخرة.

- تم توريد أول قطار ضمن خطة توريد 7 قطارات تالجو سيتم توريدها.