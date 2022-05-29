تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى

تصدر سهم "البنك التجارى الدولى (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 7.4 مليون ورقة، وبقيمة تداول 311.5 مليون جنيه، يليه سهم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول بلغ 7.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 188 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 12 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 183.2 مليون جنيه، ثم "المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس)" بحجم تداول 73.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 148.5 مليون جنيه، ثم " فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 29.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 123.8 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 12.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 97.8 مليون جنيه، ثم "أى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية" بحجم تداول 4.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 81.3 مليون جنيه، ثم "ابن سينا فارما"، بحجم تداول 32.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 69.3 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "جى بى أوتو"، بحجم تداول 21.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 65.5 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "جهينة للصناعات الغذائية"، بحجم تداول بلغ 7.2 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 63.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 10200.56 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.71% ليغلق عند مستوى 1746.37 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 5.11% ليغلق عند مستوى 2627.49 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنحو 3.90% ليغلق عند مستوى 12474.71 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 3709.22 نقطة.