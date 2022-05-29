تطهير 130 مسجدا ومدرسة.. وتحرير 45 محضرا بالمحلة.. صور

الغربيــــة - عادل ضرة

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحله الكبرى على استمرار تفعيل دور اللجان الخاصة للمرور على المحلات التجارية والمقاهي للتأكد من مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد وتطهير 130 مدرسة ومسجد.

و قامت اللجان المشكلة بالوحدات المحلية بمتابعة التزام الورش بأعمال الغلق فى المواعيد الرسميه حيث تم تحرير 45 محضر متنوع منهم تحرير 9 محاضر كمامة و 16 محضر اشغال طريق و 16 محضر نظافة 4 محضر بيئة كما تم مصادرة عدد 12 شيشة و إعدام 30 كوب زجاجى و تطهير و تعقيم نحو 130 مسجد ومدرسة التى بدأت بها لجان امتحانات الدبلومات الفنية و تم عمل حملات لرش شوارع قرى العامرية و المعتمدية و محلة حسن و ميت الليت و البنوان و شبرابابل بالمبيد المضاد للحشرات تحت اشراف سعد نصر و المهندس حيدر عطا الله نواب رئيس المدينة بالتنسيق مع رؤوساء الوحدات المحلية و لجان متابعة الإجراءات الاحترازية بقرى المركز

يذكر أنه قد تم تشكيل لجان للمرور على المحلات التجاريه لمراقبة الاسعار و التأكيد على وضع التسعيرة على جميع المعروضات و اظهار قوائم الاسعار بأماكن مكشوفة و واضحة للمواطنين و الالتزام بها فى أعمال البيع و توافر جميع السلع الغذائية و التموينية بالمحلات و الأسواق



رش المساجد وتطهيرها بالمحلة



تطهير المدارس بالمحلة



جانب من أعمال الرش والتطهير