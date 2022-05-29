اليوم السابع
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تسمم 4 أشخاص لاستنشاقهم مبيدا حشريا بقرية بالحامول فى كفر الشيخ

الأحد، 29 مايو 2022 09:49 م
تسمم 4 أشخاص لاستنشاقهم مبيدا حشريا بقرية بالحامول فى كفر الشيخ اسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أصيب 4 أشخاص بحالة تسمم بقرية بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، لاستنشاقهم مبيدا حشريا، عقب رشه بأرض زراعية، وجرى نقلهم لمستشفى الحامول المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.
 
 
 
استقبل مستشفى الحامول المركزي، 4 أشخاص مصابين بحالات تسمم، وقدمت لهم الإسعافات الازمة، وتبين أن سبب التسمم استنشاقهم لمبيد حشري، أثناء رش المبيد الحشري بأرض زراعية، وهم محمد حسن المغازي، 30 سنه، من الزعفران، ومحمد عبوده عبدالرازق، 35 سنه، من  المناوفه، ومحمد رفعت السيد ، 33سنه، من المظلة، ورمضان محمد رفعت عبدالواحد، 25 سنه، من المظلة، وجميع الحالات مستقرة وجاري عمل الإسعافات الأولية باستقبال المستشفى.
 
 
 
 

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