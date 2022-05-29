تداول 5225 طن بضائع عامة ومتنوعة و308 شاحنات بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، تداول 5225 طن بضائع عامة متنوعة و 308 شاحنات و 32 سيارة ملاكي، وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 6 سفن.

كما أكدت الهيئة في بيان لها اليوم أن وصل اجمالي السفن المتراكية علي الأرصفة 19 سفينة، وبلغ اجمالي حركة الصادرات تداول 2131 طن بضائع عامة ومتنوعة، 87 شاحنة .

كذلك بلغ اجمالي حركة الواردات تداول 3094 طن بضائع عامة ومتنوعة و 221 شاحنة و32 سيارة ملاكي حيث استقبل ميناء سفاجا، والسفينة AT27 جنسية بالو توكيل ميد شيبنج قادمة فارغة من العقبة لشحن فوسفات والسفينة بوسيدن اكسبريس بعدد 62 شاحنة بحمولة 1272 طن بضائع عامة ومتنوعة و 6 شاحنة فارغة 7 سيارة ملاكي والسفينة امل باجمالي 86 شاحنة بحمولة 1487 طن بضائع عامة ومتنوعة

فيما أستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء باجمالي 15 شاحنة بحمولة 335 طن بضائع عامة و30 شاحنة فارغة ، 2 ملاكي ومغادرة العبارة سيناء والعبارة بريدج بإجمالي 87 شاحنة بحمولة 2131 طن بضائع عامة وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 578 راكبا بموانئها .