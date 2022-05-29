تحرير 52 محضرا تموينيا متنوعا بأسواق دمياط

أسفرت عن تحرير 2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ويستحق عنه غرامة تسدد لصالح هيئة السلع التموينية، 2 محضر بيع بازيد من السعر المقرر، والتحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة للتصرف.

كما تم تحرير 2 محضر موزع غاز لعدم الإعلان عن سعر استبدال اسطوانه الغاز، 2 محضر عدم إعلان عن مخزن تابع للمحل، 5 محاضر تعبئة مواد غذائية فى ورق مطبوعات وأكياس سوداء لخطورتها على صحة المواطنين.

25 محضرا عدم إعلان عن الاسعار فى مكان ظاهر للجمهور، 12 محضرا عدم حمل شهادة صحية تؤكد خلو العامل من الأمراض المعدية، بلغ إجمالى عدد المحاضر المحررة 52 محضرا.

وبلغ إجمالى ماتم توريده من القمح نهاية أمس 43609,753 طن.