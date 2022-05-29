تجديد حبس عاطلين لحيازتهما 3 كيلو هيروين بقصد الاتجار في الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة كمية من مخدر الهيروين وزنت 3 كيلو جرام وفرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، وسرعة طلب تحريات المباحث حول، والتحفظ علي المضبوطات.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، تخصصا فى الإتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة ثان المنتزه مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليهما حال تواجدهما بمنطقة سكنهما، وبتفتيش هما عثر علي كمية من مخدر الهيروين وزنت 3 كيلو جرام وفرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار ومبلغ مالى و2 هاتف محمول وميزان حساس، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 240,000 ألف جنيه تقربياً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.