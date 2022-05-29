تباين الإصابات اليومية جراء كورونا بعدد من الدول العربية

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أعلنت وزارات الصحة بعدد من الدول العربية حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ففي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 400 إصابة جديدة، كما تعافت 494 حالة ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 578 ألفا و264 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 1486 حالة.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 430 إصابة جديدة بإجمالي 907 آلاف و69 حالة، وشفاء 385 حالة جديدة بإجمالي 890 ألفا و696 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 2302 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 60 إصابة جديدة، وتماثل 77 شخصا للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و327 ألفا و837 حالة، والشفاء إلى مليونين و301 ألف و610 حالات بنسبة 98.9%، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 25 ألفا و219 حالة حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات.