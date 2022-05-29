تأجيل نظر محاكمة 35 متهما من عائلة المرغنية فى قضية كفن عين شمس لـ24 يوليو

كتب عبد الله محمود

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأحد، نظر قضية كفن عين شمس، والمتهم فيها 35 متهما من عائلة المرغنية، بتهمة احتجاز مواطنين وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وفرض السيطرة وأعمال البلطجة، إلى جلسة 24 يوليو القادم.

وجاء التأجيل لعرض جهاز اللاب توب الذى تم تحريزه من قبل رجال المباحث وقت ضبط المتهمين والذى كان محمل عليه مقاطع الفيديو التى ظهر فيها المجنى عليهم وقت احتجازهم على لجنة متخصصة من الهيئة الوطنية للاعلام لتفريغ محتوى اللاب توب والتأكد من صحة مقاطع الفيديو التى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى .

و جاء في أمرالإحالة، أن النيابة العامة وجَّهت إلى المتهمين تهم خطف المجني عليهم بطريق التحايل.