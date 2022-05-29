اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مايو 2022 08:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تأجيل نظر محاكمة 35 متهما من عائلة المرغنية فى قضية كفن عين شمس لـ24 يوليو

الأحد، 29 مايو 2022 08:17 م
تأجيل نظر محاكمة 35 متهما من عائلة المرغنية فى قضية كفن عين شمس لـ24 يوليو محكمة -أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأحد، نظر قضية كفن عين شمس، والمتهم فيها 35 متهما من عائلة المرغنية، بتهمة احتجاز مواطنين وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وفرض السيطرة وأعمال البلطجة، إلى جلسة 24 يوليو القادم.
 
وجاء التأجيل لعرض جهاز اللاب توب الذى تم تحريزه من قبل رجال المباحث وقت ضبط المتهمين والذى كان محمل عليه مقاطع الفيديو التى ظهر فيها المجنى عليهم وقت احتجازهم على لجنة متخصصة من الهيئة الوطنية للاعلام لتفريغ محتوى اللاب توب والتأكد من صحة مقاطع الفيديو التى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى .
 
و جاء في أمرالإحالة، أن النيابة العامة وجَّهت إلى المتهمين تهم خطف المجني عليهم  بطريق التحايل.
 
 

كفن عين شمس

قضية كفن عين شمس

جنايات القاهره

اخبار الحوادث


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة