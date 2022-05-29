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بعد 5 عقود.. أنطونيو جوتيريش يشارك فى مؤتمر ستوكهولم +50 الثلاثاء المقبل

الأحد، 29 مايو 2022 03:54 م
بعد 5 عقود.. أنطونيو جوتيريش يشارك فى مؤتمر ستوكهولم +50 الثلاثاء المقبل أنطونيو جوتيريش - الأمين العام للأمم المتحدة
كتبت: هند المغربي

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يتوجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى ستوكهولم عاصمة السويد يوم الثلاثاء القادم لحضور مؤتمر ستوكهولم +50 المعنى بالبيئة الذى تعقده الأمم المتحدة وتستضيفه حكومتا السويد وكينيا.

 

ووفق ستيفان دوجاريك المتحدث باسم امين عام الأمم المتحدة سيعقد الاجتماع بعد خمسة عقود من مؤتمر الأمم المتحدة التاريخى لعام 1972 حول البيئة البشرية والذى أدى إلى إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة. لافتا إلى أنه سيوفر الاجتماع للقادة فرصة للاستفادة من 50 عامًا من العمل البيئى متعدد الأطراف لتأمين مستقبل أفضل لكوكب صحي.

 

وأشار بيان المتحدث باسم الأمم المتحدة أنه سيحث الأمين العام البلدان على تبنى حق الإنسان فى بيئة نظيفة وصحية لجميع الناس فى كل مكان - لا سيما المجتمعات الفقيرة والنساء والفتيات والسكان الأصليون والشباب والأجيال القادمة، على هامش المؤتمر، سيلتقى مع ممثلين عن فريق عمل الشباب ستوكهولم + 50.

 

ومن المقرر أن يلتقى أيضًا برئيسة وزراء السويد، ماجدالينا أندرسون، وكذلك جلالة الملك كارل السادس عشر جوستاف، ملك السويد، وصاحبة السمو الملكى وولى العهد الأميرة فيكتوريا، ومسؤولين آخرين رفيعى المستوى.

 

كما سيلتقى أمين عام الأمم المتحدة بأعضاء المجلس الاستشارى للأمم المتحدة بشأن التعددية الفعالة.


الأمم المتحدة

البيئة

السويد

ستوكهولم


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