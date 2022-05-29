اليوم السابع
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بسبب الإيجار.. مواطن يمزق جسد آخر في القاهرة

الأحد، 29 مايو 2022 12:12 م
بسبب الإيجار.. مواطن يمزق جسد آخر في القاهرة مشاجرة- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة إصابة أحد الأشخاص بالقاهرة خلال مشاجرة، وتم ضبط مرتكب الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات، باستقباله (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح طعنى بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.
 
بالانتقال وسؤال المجنى عليه قرر بحدوث مشادة كلاميه بينه وبين (صاحب ورشة - مقيم بذات العنوان)، بسبب خلافات بينهما حول دفع القيمة الإيجارية للمصاب بصفته نجل مالك العقار ، فتطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليه بالضرب وإحداث إصابته بزجاجة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

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