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برنامج الأغذية العالمى: الحرب الأوكرانية تفاقم تحديات أزمة الجوع بمالاوى

الأحد، 29 مايو 2022 03:33 م
برنامج الأغذية العالمى: الحرب الأوكرانية تفاقم تحديات أزمة الجوع بمالاوى الجوع فى أفريقيا
كتبت: هند المغربي

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أعرب برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة عن قلق بالغ إزاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية فى مالاوى الأمر الذى يدفع بالفقراء إلى حافة الجوع ووفق المتحدث باسم البرنامج الأممى، تومسون فيرى إن التقييم الذى أجراه برنامج الأغذية العالمى أظهر أن هذه التحديات قد تفاقمت بسبب آثار الأزمة الأوكرانية.

وأشار المتحدث الأممى أن 50% من سكان مالاوى كانوا يعيشون أصلا فى فقر وقال " لقد ارتفع سعر الخبز بنسبة 50% فى الأشهر الثلاثة الماضية ولكن أسعار السلع مثل زيت الطهى ارتفعت بنسبة تزيد عن 300% منذ نوفمبر 2020".

وأشار فيرى إلى أن البرنامج بحاجة إلى 2.9 مليون دولار، حاليا، ليتمكن من تقديم المساعدة لحوالى 22500 أسرة تضررت من الفيضانات وأضاف قائلا " نحتاج أيضا إلى مبلغ إضافى قدره 3.4 مليون دولار لمواصلة تقديم المساعدة الغذائية الحيوية للاجئين وطالبى اللجوء فى شكل نقود".


الأمم المتحدة

الأغذية العالمي

الفيضانات

الحرب الأوكرانية


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