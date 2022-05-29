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بخطوات بسيطة.. إزاى تسترد قيمة الكفالة طبقا للقانون؟

الأحد، 29 مايو 2022 03:30 ص
بخطوات بسيطة.. إزاى تسترد قيمة الكفالة طبقا للقانون؟ دار القضاء العالى
كتب أحمد حسنى

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كيفية استرداد الكفالة، سؤال يشغل بال الكثير من المواطنين، و"اليوم السابع" يوضح أهم الشروط لاسترداد مبلغ الكفالة طبقاً للقانون.
                              
1-لا بد أن تكون القضية قد انتهت بالتصالح أو البراءة.
 
2- كتابة طلب إلى رئيس النيابة لاسترداد الكفالة.
 
3- استخراج شهادة من جدول الجنح أو الجنايات، بما تم في القضية ومذكور بها قيمة الكفالة وسدادها بالقسيمة.
 
4- إرفاق أصل إيصال الكفالة.
 
5- إرسال الطلب إلى السيد الأستاذ/ رئيس القلم الجنائي لإيداع مذكرة بالكفالة.
 
6- بعد مرور أكثر من شهرين وبناءاً على تعليمات النيابة يأمر بصرف الكفالة ولكن يخصم منها نسبة ۱۰% رسوم محاكم.
 
7- عمل توكيل خاص يبيح صرف الكفالة للمحامي مذكور به رقم القضية المراد صرف الكفالة فيها.
 
 
 * الصعوبات الناتجة من استرداد الكفالة: -
 
-فقد أصل إيصال الكفالة.
- إذا عادلت الكفالة مبلغ 1000 جنيه أو زادت عليه سوف يتم إرسال فاكس للاستعلام من الضرائب العامة وهذا الأمر يفقد الكثير من الوقت والمجهود.
- يخصم من المبلغ ۱۰ % من قيمة الكفالة.
 
 *لا يستحق صرف الكفالة فى الحالات الأتية : -
                 
_ عدم التزام المتهم بحضور الجلسات.
 
- التصالح أمام المحامى العام.مرور 3 سنوات على تاريخ الحكم أو القرار الصادر لصالح المتهم.
 
 -إيقاف تنفيذ العقوبة.
 
 
 
 

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