انهيار أجزاء من عقار بالعصافرة في الإسكندرية دون إصابات

الإسكندرية فريق المحافظات

شهدت منطقة العصافرة شرق محافظة الإسكندرية انهيار أجزاء من شرفة عقار بمنطقة المنتزه اليوم الأحد، دون حدوث إصابات بين المواطنين بمحل الواقعة .

بداية الواقعة عندما تلقت هدى أبو كليلة رئيس حي ثان المنتزه إخطار من غرفة عمليات الحي يفيد ببلاغ بسقوط شرفة عقار بالطابق العاشر وأجزاء من الطابق السادس بالعقار الكائن في شارع البستان، بمنطقة العصافرة بحرى دون إصابات .

على الفور توجهت قوات الحماية المدنية سيارات التدخل السريع بالحي وتم رفع المخلفات من آثار للسقوط وجارى إزالة الأجزاء الخطرة التى تسبب خطورة داهمة بمعاونة الحى و تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.