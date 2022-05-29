اليوم السابع: مصر والإمارات والأردن على طريق التكامل

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تنفيذ الخطط التنموية فى "الوادى الجديد".. إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.. مصر والإمارات والأردن على طريق التكامل.. رئيس الوزراء: دعم القيادة السياسية فى الدول الثلاث أسهم فى فاعلية المشاورات..

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إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.. مصر والإمارات والأردن على طريق التكامل.. رئيس الوزراء: دعم القيادة السياسية فى الدول الثلاث أسهم فى فاعلية المشاورات.. المبادرة ستصبح نواة قوية لتعاون أشمل بين دولنا العربية.. والمشروعات التى تم التوافق بشأنها سيكون لها أثر إيجابى على الأمن القومى العربى وتعميق الصناعة المحلية

وزير الصناعة الإماراتى: تخصيص صندوق استثمارى بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار فى المشروعات المنبثقة عن الشراكة الثلاثية.. الجابر: الشراكة الطموحة بين الإمارات ومصر والأردن تتيح فرصا صناعية ذات قيمة اقتصادية مضافة تقدر بمليارات الدولارات وتطوير المزيد من المشروعات الصناعية المشتركة

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تنفيذ الخطط التنموية فى "الوادى الجديد".. الرئيس يلتقى اللواء «الزملوط ».. ويؤكد أهمية الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة وتوفير مقومات النجاح لتحقيق أقصى عائد اقتصادى وخدمى للأهالى

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