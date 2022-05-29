الولايات المتحدة تثمن مساهمات أذربيجان فى الحرب ضد الإرهاب

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ثمنت الولايات المتحدة الأمريكية مساهمات أذربيجان في الحرب العالمية ضد ضد الإرهاب وشبكات التجارة غير المشروعة وكذلك دعم القضية الأوكرانية والمساعدات الإنسانية.

جاء ذلك في بيان لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن -نشر على موقع الخارجية الأمريكية الإلكتروني أعرب فيه عن تمنياته بعيد استقلال سعيد لشعب أذربيجان.

وقال بلينكن إننا نحتفل هذا العام بالذكرى الثلاثين للعلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وأذربيجان وخلال العقود الثلاثة التي انقضت منذ استقلال أذربيجان عن الاتحاد السوفيتي، أصبحنا شركاء أقوياء في تعزيز أمن الطاقة الأوروبي ومكافحة التهديدات العابرة للحدود وتعزيز التجارة والاستثمار الثنائي.

وأضاف بلنيكن أن الولايات المتحدة تفتخر بمواصلة توسيع العلاقات بين البلدين ليس فقط من خلال الروابط الاقتصادية القوية، ولكن أيضًا من خلال العلاقات بين الشعبين فلقد عمل الآلاف من المواطنين الأذريين والأمريكيين ودرسوا معًا وأتيحت لهم الفرصة للابتكار والتعاون والتعلم من بعضهم البعض. ونتطلع إلى رؤية آلاف آخرين يمشون على خطاهم في السنوات القادمة.