الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تنظم البرنامج السنوى للإعلاميين الأفارقة

كتب ـ أحمد جمعة

نظمت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمة على مدار الأسبوعين الماضيين برنامج الإعلاميين الأفارقة في مصر، حيث يأتي تنظيم هذا البرنامج الشامل بشكل سنوي في إطار الجهود التي تقوم بها الوكالة في سبيل تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال الصحافة والإعلام وكذلك التعريف بما تشهده مصر مؤخراً من جهود تنموية ضخمة في شتى المجالات، ونقل الصورة الحقيقية للأوضاع في مصر إلى أشقائنا في القارة السمراء.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، أن البرنامج شمل تنظيم العديد من اللقاءات للوفد الإعلامي مع عدد من كبار المسئولين المصريين، وكذلك تنظيم العديد من الزيارات الميدانية للمؤسسات الوطنية المختلفة وأيضاً بعض المشروعات القومية الكبرى التي يتم إنشاؤها على أرض مصر، وذلك لإتاحة الفرصة لممثلي وسائل الإعلام الإفريقية المختلفة للتعرف بشكل أكبر على توجهات الحكومة المصرية والأولوية الكبيرة التي توليها لنقل التعاون مع القارة الإفريقية إلى اَفاق أرحب، بالإضافة إلى فتح الباب أمام نقل الخبرات المصرية المتنوعة والمتميزة إلى دول القارة في جهود تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بحياة الشعوب.

بدأ البرنامج بالترحيب بالوفد المشارك والالتقاء مع نظرائهم المصريين العاملين في مختلف المؤسسات الصحفية والإعلامية، حيث ألقى السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، كلمة بهذه المناسبة، أعرب فيها عن سعادته بعقد نسخة البرنامج لهذا العام وكذلك حرص الوكالة الشديد على بذل كافة الجهود لتذليل العقبات وخروج نسخة البرنامج لهذا العام على أكمل وجه وتحقيق أقصى استفادة للضيوف المشاركين، وأيضاً تطلع الوكالة لاستمرار التواصل والتشاور بين أعضاء الوفد ونظرائهم المصريين بعد انتهاء البرنامج.

كما استعرض أيضاً الجهود التي قامت بها الوكالة مؤخراً في مجال الإعلام وما تقدمه للأشقاء في الدول الإفريقية من برامج لبناء القدرات، وإيفاد الخبراء، وتقديم الدعم في مختلف المجالات وفقاً لأولويات كل دولة، مؤكداً على الدور الهام لوسائل الإعلام كمنابر للتوعية ودعم جهود الدول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتعريف بالتحديات المشتركة للعمل على مواجهتها، وكذلك الإنجازات والتجارب الناجحة للبناء عليها والاستفادة المشتركة منها.

شملت فعاليات البرنامج لهذا العام كذلك القيام بالعديد من الزيارات واللقاءات، حيث قام الوفد بزيارة مشيخة الأزهر الشريف، وأيضاً الكنيسة المرقسية بالعباسية، حيث استقبلهم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بجانب زيارة أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وأكاديمية الشرطة، والأكاديمية الوطنية للتدريب، فضلاً عن المجلس المصري للشئون الخارجية، والهيئة العربية للتصنيع، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والعاصمة الإدارية الجديدة.

تضمن البرنامج أيضاً القيام بزيارة إلى كل من القرية الذكية، والشركة القابضة للمستحضرات واللقاحات (فاكسيرا)، والجامعة الألمانية بالقاهرة، بالإضافة إلى قيام الوفد بجولات ميدانية بمحافظات أخرى منها على سبيل المثال زيارة مكتبة الإسكندرية وهيئة قناة السويس.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الإعلامي عن سعادتهم بالمشاركة في البرنامج لهذا العام، مؤكدين حرصهم على متابعة كل ما يحدث في مصر، خاصةً في ضوء المكانة الكبيرة التي تحتلها مصر على مستوى القارة، ودورها الفاعل في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، كما أبدوا إعجابهم الشديد بالطفرة التنموية التي تشهدها مصر في مختلف المجالات، وتقديرهم للدعم الذي تقدمه مصر للدول الإفريقية، معربين عن تطلعهم للاستفادة من الخبرة المصرية المتميزة ونقل التجربة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة إلى بلدانهم.



