اليوم السابع
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أكرم القصاص
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النمسا والدومنيكان تبحثان الجهود الدولية فى مجال نزع السلاح

الأحد، 29 مايو 2022 08:00 ص
النمسا والدومنيكان تبحثان الجهود الدولية فى مجال نزع السلاح وزير خارجية النمسا
أ ش أ

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بحث ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا ، مع نظيره في جمهورية الدومنيكان روبالسدك الفارتس التطورات الإقليمية والجهود المبذولة في مجال نزع السلاح.
 
وقال شالينبرج - في تصريح له - إن المباحثات مع وزير خارجية الدومنيكان كانت إيجابية وبناءة وتطرقت إلى سبل دعم العلاقات الثنائية إضافة إلى تعزيز التجارة والسياحة بين النمسا والدومنيكان.
 
من جانب آخر، ذكر بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم أن عددا من الوزراء وقيادات حكومية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والأوساط العلمية، سيجتمعون يوم 20 يونيو المقبل في إطار أعمال مؤتمر فيينا 2022 حول التأثير الإنساني لمنظومة الأسلحة النووية.

النمسا

الدومنيكان

مجال نزع السلاح

اخبار العالم


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