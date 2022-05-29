النقض تقضى بإعدام عاطل قتل شخصين بالزقازيق بدافع السرقة

كتب إبراهيم قاسم

قضت محكمة النقض، بمعاقبة المتهم" عادل .س"عاطل بالاعدام شنقاً عما أسند إليه من اتهامات بقتل شخصين بدافع السرقة بالزقازيق، وذلك بعد أن قبلت الطعن المقدم منه والصادر من محكمة جنايات الشرقية ونظرت موضوع القضية مرة أخري.

تضمن منطوق حكم محكمة النقض بالقضية وباجماع الاراء بمعاقبة المتهم "عادل.س" بالاعدام شنقاً عما اسند الية من اتهامات والزمته المصاريف الجنائية.

وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت فى قرار إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار بأن قام بقتل المجني عليه" عبد الحميد. خ" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لهذا الغرض "عصا" وما أن ظفر به حتي كاله ضربتين أستقرت إحداهما بزراعه الايسر والأخري برأسه فحدث إصابته التي اودت بحياته والموصوفه بتقرير الطب الشرعي.

كما قام المتهم بقتل المجني عليه " احمد .أ ." عمدا بأن كاله ضربتين أستقرت برأسه قاصدا إزهاق روحه فحدثت إصابته التي اودت بحياته و قد ارتبطت تلك الجناية بجنحه أخري هي انه في ذات الزمان والمكان هدفه سرقة الهاتف ومبلغ نقدي مملوكين للمجني عليهم.