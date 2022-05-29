اليوم السابع
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الأحد، 29 مايو 2022 12:55 م
أكرم القصاص
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المؤبد لمتهم بالاتجار بالمواد المخدرة فى المنوفية

الأحد، 29 مايو 2022 12:37 م
المؤبد لمتهم بالاتجار بالمواد المخدرة فى المنوفية صورة ارشيفية
فريق المحافظات

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أصدرت الدائرة الثالثة، بمحكمة جنايات شبين الكوم، حكمها بالمؤبد على متهم فى قضية إتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية. 

وقضت محكمة جنايات شبين الدائرة الثالثة برئاسة المستشار عبدالحليم حسين المسيرى رئيس الدائرة الثالثة، وعضوية المستشار محمد عبدالمنعم نصر، والمستشار أمجد محمود الكنيسى والمستشار أحمد سعيد الحوفى، وسكرتارية سعيد أبو صالح، فى القضية 4756 لسنة 2022 والمتهم فيها "عاطف ش ا " القمي بدائرة مركز قويسنا، والمتهم بالاتجار بالمواد المخدرة بالمؤبد.


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