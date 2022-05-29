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الكهرباء: الأحمال تتخطى الـ30 ألف ميجاوات والاحتياطى يتجاوز الـ17 ألف ميجا

الأحد، 29 مايو 2022 09:55 م
الكهرباء: الأحمال تتخطى الـ30 ألف ميجاوات والاحتياطى يتجاوز الـ17 ألف ميجا الدكتور أيمن حمزة - المتحدث باسم وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء اليوم تخطت الـ30 ألف ميجا وات خلال وقت الذروة، حيث بلغ أقصى حمل كهربى خلال ساعة الذروة 30 ألفا و300 ميجاوات.

 

وأوضحت الوزارة فى بيان لها، اليوم، أن القدرات الكهربائية المتاحة على الشبكة القومية للكهرباء بلغت 40 ألفا و50 ميجاوات، موضحة أن احتياطى القدرات الكهربائية بلغ 17400 ميجاوات.

 

وأشار البيان، إلى أن الشبكة القومية شهدت استقرارا كبيرا فى التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية، وذلك بعد التطوير الكبير الذى شهده قطاع الكهرباء على أثر الدعم الكبير من القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوى.

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

الصيف

الحمل الأقصى


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