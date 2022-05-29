اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مايو 2022 01:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الكنيسة الكاثوليكية تختتم الاحتفال بالشهر المريمى الثلاثاء

الأحد، 29 مايو 2022 11:17 ص
الكنيسة الكاثوليكية تختتم الاحتفال بالشهر المريمى الثلاثاء مريم السيدة العذراء
كتب ــ محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بختام الشهر المريمى يوم الثلاثاء المقبل، حيث يعتبر من الشهور التى تحظى بقدسية خاصة فى الكنيسة الكاثوليكية، فهو الشهر الذىخصصته الكنيسة لإكرام السيدة مريم العذراء، ويعتبر شهر الورود والجمال والحياة والتجدد.
 
ويعتبر إكرام العذراء مريم فى شهر مايو تقليدا غربيا، ومن ثم انتقل إلى الشرق فبعض المؤرخين ينسبون نشأته إلى الطوباوى هنرى، غير أن ممارسة شهر مايو نشأت فى إيطاليا ومن ثم انتشرت في كل دول أوروبا وأمريكا والعالم أجمع.
 
وتكرم الكنائس الشرقية منذ القدم العذراء مريم فى الطقوس الكنسية والصلوات الليتورجيا والآباء الشرقيون يشيدون بقداستها.

الكنيسه الكاثوليكيه

مريم العذراء

الشهر المريمى

البابا فرنسيس


الموضوعات المتعلقة

الكنائس تحتفل بذكرى دخول العائلة المقدسة مصر 1 يونيو.. "إنجيل متى ونص العهد القديم ومبارك شعب مصر" أبرز قراءات القداسات.. وكنيسة العائلة المقدسة تقيم قداسات على فترتين.. وكنائس أسوان تطبق الإجراءات الاحترازية

السبت، 28 مايو 2022 10:00 م

تأجيل إعادة محاكمة متهمين بالانضمام لخلية استهداف الكنائس إلى 26 يونيو

السبت، 28 مايو 2022 08:04 م

رئيس الطائفة الإنجيلية يعلن تقنين أوضاع 40% من الكنائس بفضل القانون الجديد.. ويؤكد لليوم السابع: لقاء الرئيس السيسى مع رؤساء كنائس الشرق الأوسط كان رسالة طمأنينة.. ويوضح: الدولة تنفذ القانون على الجميع

السبت، 28 مايو 2022 02:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة