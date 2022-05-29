القوى العاملة تنعى الأمين العام الأسبق للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب

نعى وزير القوى العاملة محمد سعفان، والعاملون بالوزارة ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، رجب المعتوق القيادى النقابى الكبير الأمين العام الأسبق للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، الذى وافته المنية بعد صراع مرير مع مرض عضال، ويتقدمون بأحر التعازى إلى أسرته الكريمة، ومحبيه من عمال الوطن العربى من مشرقه إلى مغربه.

وأكد سعفان، أن الطبقة العاملة العربية خسرت بوفاته نقابيا بارزا حكيما كرس حياته فى خدمة وطنه وخدمة القضايا العربية وخاصة فلسطين قضية العرب الأولى، قائلا: لقد حمل الراحل لواء الدفاع عن حقوق العمال والسعى إلى تحصيل حقوقهم وتحصينها فكان ظهورهم وصوتهم الصادح فى المحافل العربية والدولية، وستظل أعماله ومنجزاته راسخة فى الوجدان، ستبقى نموذجا يحتذى به فى القيادة والبذل والعطاء.

وتابع وزير القوى العاملة قائلا إن الراحل كان نموذجا للخلق الرفيع والإخلاص، وكان وسوف يستمر محل فخر للعمال العرب ولعائلته مشيدة بإخلاصه فى العمل النقابى، مؤكداً أنه ينعى شخصية وطنية عربية نادرا ما تتكرر، وإذ نحتسبه عند الله مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، داعياً الله عزل وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجعل مثواة الجنة، وخالص العزاء لأسرته الكريمة، سائلين المولى عز وجل ، أن يلهمهم الصبر والسلوان.