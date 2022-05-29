القبض على 4 متهمين احتجزوا مواطنا لإجباره على توقيع إيصالات أمانة في المطرية

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

نجحت أجهزة الأمن ضبط أربعة أشخاص بالقاهرة، لقيامهم باحتجاز أحد الأشخاص، وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، من (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة)، بقيام (عدد 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية")، باستدراجه واحتجازه داخل الشقة محل سكن أحدهم والتعدى عليه بالضرب دون إصابات وإجباره على توقيع عدد من إيصالات الأمانة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط عدد 4 متهمين، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على إثر خلافات بينهم وبين المجنى عليه حول عمولة بيع قطعة أرض، مما أثار حفيظتهم فقاموا بإستدراجه وإرتكاب الواقعة.. وبإستدعاء المجنى عليه تعرف عليهم وإتهمهم بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية فتم بحس المتهمين.