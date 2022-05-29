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القبض على شقيقين متهمين بقتل شاب بسبب خصومة ثأرية في مدينة 6 أكتوبر

الأحد، 29 مايو 2022 06:32 م
القبض على شقيقين متهمين بقتل شاب بسبب خصومة ثأرية في مدينة 6 أكتوبر حبس - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على شقيقين، لاتهامهما بقتل شاب بسبب خصومة ثأرية، والتخلص من جثته بمدينة 6 أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة شاب ملقاة بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة المجني عليه مخنوقا.
 
توصل رجال المباحث لهوية المجني عليه، وكشفت التحريات أن شقيقين وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات ثأرية.
 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، بسبب قتل شقيق المجني عليه لشقيقهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
 

قتل شاب

خصومة ثأرية

أكتوبر

أمن الجيزة


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