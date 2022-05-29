العراق: القبض على المسؤول العسكري للعصابات الإرهابية بالقاطع

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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الأحد القبض على المسؤول العسكري لعصابات داعش في القاطع.



وأوضحت الخلية - في بيان، وفقا لوكالة الأنباء العراقية - أن "جهاز المخابرات الوطني العراقي دأب على العمل بهمة عالية وبمهنية ، حيث زود بالتنسيق والمتابعة مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة قيادة القوة الجوية العراقية بمعلومات غاية الدقة عن وكر مهم عبارة عن كهف يستخدم من قبل الارهاب" ، مضيفا أن قوة مشتركة من لوائي المشاة 53 و2 شرعت لتفتيش مكان الضربات وعثرت على 3 جثث لعصابات داعش الإرهابية"، مشيراً الى أنها "ألقت القبض على المدعو ( ع. إ) ما يسمى المسؤول العسكري لعصابات داعش في القاطع، وعثرت على (دراجة نارية وبندقيتين) كما استطلعت المكان المستهدف الذي دمر بالكامل".



وأضاف البيان أن "طائرات F-16 العراقية" وجهت خمس ضربات على هذا الوكر في منطقة زرلوك في جبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالي، مما أدى إلى تدمير هذا الوكر بالكامل".



وأشار إلى أن عملية التفتيش ما زالت مستمرة"، مؤكداً أن "القوات الأمنية كانت لهم صولات وجولات في الحفاظ على تراب هذا الوطن ولم يثنِهم اي شيء عن تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد".