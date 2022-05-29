السيطرة على حريق نشب فى مخزن مطعم وسط الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تمكنت الحماية المدنية بالإسكندرية، من السيطرة على حريق نشب فى مخزن مخصص لتخزين وتحضير الطعام، تابع لأحد المطاعم فى منطقة محطة الرمل بوسط الإسكندرية.

البداية تلقت الحماية المدنية بالإسكندرية بلاغا يفيد بوجود حريق فى مخزن بمنطقة شارع شاكور وسط الإسكندرية تم الدفع بسيارة الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق دون إصابات.

وبالمعاينة تبين ان الحريق نشب فى الدور الأرضي لمخزن مخصص لتحضير الفول والطعمية واندلعت النيران ولم يتمكن العمال من السيطرة عليه تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة .