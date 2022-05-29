اليوم السابع
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الأحد، 29 مايو 2022 06:56 م
أكرم القصاص
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السيطرة على حريق نشب فى مخزن مطعم وسط الإسكندرية

الأحد، 29 مايو 2022 06:51 م
السيطرة على حريق نشب فى مخزن مطعم وسط الإسكندرية صورة ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تمكنت الحماية المدنية بالإسكندرية، من السيطرة على حريق نشب فى مخزن مخصص لتخزين وتحضير الطعام، تابع لأحد المطاعم فى منطقة محطة الرمل بوسط الإسكندرية.

البداية تلقت الحماية المدنية بالإسكندرية بلاغا يفيد بوجود حريق فى مخزن بمنطقة شارع شاكور وسط الإسكندرية تم الدفع بسيارة الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق دون إصابات.

وبالمعاينة تبين ان الحريق نشب فى الدور الأرضي لمخزن مخصص لتحضير الفول والطعمية واندلعت النيران ولم يتمكن العمال من السيطرة عليه تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة .

 

 


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حريق محطه الرمل


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