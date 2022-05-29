السعودية: أمر ملكى بتعيين عادل الجبير مبعوثاً لشؤون المناخ

إيمان حنا

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراُ ملكياً بتعيين عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية، مبعوثاً لشؤون المناخ، بالإضافة لمنصبه، وذلك وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس».

ووفقاً للوكالة فقد صدر عدد من الأوامر الملكية تضمنت مايلي، تعيين عبدالرحمن بن سليمان السياري عضواً في مجلس الشورى.

ترقية اللواء محمد بن عبدالله البسامي إلى رتبة فريق، ويعين مديراً للأمن العام، ترقية اللواء الركن نايف بن ماجد بن سعود آل سعود إلى رتبة فريق ركن.

تعيين أحمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم العيسى مديراً عاماً للمباحث العامة بالمرتبة الممتازة، تعيين عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن الكنهل مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، تعيين حمود بن بداح المريخي مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

تعيين نجم بن عبدالله الزيد نائباً لوزير العدل بالمرتبة الممتازة، تعيين طارق بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفارس مستشاراً بالأمانة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، تعيين بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعداً لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة. وإعفاء بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعد وزير التجارة من منصبه.