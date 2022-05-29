الرقابة الإدارية تنشر فيديو بعنوان "ما تسكتش على الفساد

كتب: محمد أبو ضيف

نشرت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة الوزير حسن عبد الشافى، فيديو بعنوان "هتستفيد إيه لو بلغت عن الفساد؟ #متسكتش_على_الفساد"، وهي حملة إعلانية للتوعية بأهمية المشاركة المجتمعية في الإبلاغ عن الفساد، لخطورته على المجتمع وجهود التنمية.

وذكر البيان أن التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد هي أحد الأُسس التي تنتهجها هيئة الرقابة الإدارية، في طريقها نحو تعظيم جهود منع ومكافحة الفساد، لأننا شركاء في حماية مصالح الوطن.

كانت نشرت هيئة الرقابة الإدارية في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بيانا نصه "يا ترى مين الكسبان.. حملة إعلانية للتوعية بمخاطر الفساد وأهمية المشاركة المجتمعية لمنعه ومكافحته، تتعرض الحملة لبعض الممارسات الفاسدة بالمجتمع، وتوضح خطورة هذه الممارسات على الفرد والمجتمع، وتحث فاعليها على المشاركة فى جهود التنمية.