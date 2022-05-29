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الرئيس السيسي يصدق على قانون بشأن محطة حاويات تحيا مصر 1 فى ميناء دمياط

الأحد، 29 مايو 2022 03:39 م
الرئيس السيسي يصدق على قانون بشأن محطة حاويات تحيا مصر 1 فى ميناء دمياط الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب - محمد الجالى

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نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون رقم 26 لسنة 2022، بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط.

ووتضمنت المادة الأولي من القرار المنشور، أن يمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط لشركة دمياط أليانس لنحطات الحاويات "تحت التأسيس" شركة مساهمة كصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة "شركة المشروع"، والمنبثقة من التحالف (يروجيت- كونتشيب- هاباج لويد)
 
وجاءت المادة الثانية من القرار، أن تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكور بالمادة الأولى من هذا القانون 30 عامًا من تاريخ استلام الأرض من مانح الالتزام.
 

 


الجريدة الرسمية

الرئيس السيسي

قانون منح التظزام بناء البنية الفوقية

قرار قانون

مجلس النواب


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