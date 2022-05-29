الذهب الأصفر يواصل طريقه إلى شون وصوامع المحافظات.. التفاصيل

المحافظات – أحمد مرعى – إبراهيم سالم – ناصر جودة - هانى فتحى – معتز الشربينى

تتواصل فى محافظات الجمهورية العمل فى موسم توريد القمح للعام الجارى فى كافة الشون والصوامع، حيث انتهت المديريات من كافة الاستعدادات لبدء موسم توريد القمح داخل الصوامع والشون على مستوى الجمهورية، وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية استلام محصول القمح من المزارعين حتى نهاية أغسطس من العام 2022 لزيادة مخزون استراتيجي آمن من القمح المحلى، كما استعدت وزارة التموين لهذا الموسم بعد زيادة الطاقات والسعات التخزينية للقمح.

ففى محافظة بنى سويف قال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، أنه تم أمس استلام 6389 طناً من القمح بصوامع وشون المحافظة، ليصل إجمالى الكميات الموردة إلى 167 ألف و581 طناً منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم الجمعة بنسبة 72.8% حتى الآن من المستهدف توريده هذا الموسم 230 ألف طن، مشيرا إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع، ومؤكدا على انتظام سير أعمال التوريد بكافة مواقع التخزين والاستلام على مستوى المحافظة.

وفى محافظة الأقصر أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تواصل مديرية التموين العمل فى موسم توريد القمح والذي بدأ أول ابريل لعام 2022م ويستمر حتى نهاية أغسطس 2022م، طبقاً للقرار الوزاري المشترك رقم 47 لسنة 2022 من خلال الصوامع والبناكر والشون بدائرة المحافظة، حيث بلغت الكمية الموردة 14783 طن و138 كيلو قمح بنسبة 43.5% من السعة التخزينية بالمحافظة، حيث أن هذه الكمية موزعة على لجان الفرز كالتالي:- (اسنا 13980.150 طن، وارمنت 625.351 طن، والاقصر 177.637 طن).

وفى القليوبية قال المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة القليوبية، إنه جرى الانتهاء من حصاد 47100 فدان قمح من إجمالى 50 ألفا و145 فدانا على مستوى المحافظة، موضحا أنه بدأت أعمال الحصاد فى التزايد خاصة بعد انتهاء عيد الفطر المبارك، كما بدأت عملية التوريد لصوامع المحافظة ونقاط التجميع، حيث استقبلت الصوامع حتى الآن 128180 طن قمح من المزارعين.

وفى أسيوط أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، انتظام عمليات التوريد واستلام الاقماح المحلية المنتجة من المزارعين خلال الموسم الحالى للتوريد على مستوى الصوامع والمطاحن والشون والهناجر البالغ عددها 30 منفذا بمدن وقرى المحافظة، لافتا إلى أن إجمالي الكميات الموردة من القمح المحلي منذ بداية موسم التوريد هذا العام وحتى اليوم بلغت 131 ألفا و411 طنا.



اطنان-القمح-داخل-شون-المحافظات



توريد-القمح-بأسيوط



توريد-القمح-فى-المحافظات



جانب-من-حصاد-القمح



جانب-من-حصاد-القمح-بالمحافظات



جانب-من-عمليات-التوريد-للقمح



جولات-بالشون-والصوامع-خلال-التوريد



جولات-على-توريد-القمح



حصاد-25-ألف-فدان-قمح-منذ-بداية-الموسم-بالإسكندرية



عمليات-التوريد-مستمرة-يومياً



فحص-القمح-خلال-التوريد



كميات-القمح-فى-الشون-والصوامع



متابعة-التوريد-فى-اسيوط



متابعة-توريد-القمح-بأسيوط



متابعة-حصاد-القمح-فى-المحافظات



محافظ-أسيوط-يتابع-التوريد