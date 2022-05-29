الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرة حربية و 4 مسيرات أوكرانية

وأوضح المتحدث في تصريح صحفي نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، أن وحدات الدفاع الجوي تمكنت أيضا من إسقاط 4 مسيرات أوكرانية، مشيرا إلى أنه تم قتل 350 مسلحا أوكرانيا.



وأشار إلى أن القوات الصاروخية والمدفعية دمرت 62 مركز قيادة و596 موقع تجمع أفراد وآليات، و52 مدفع "هاون" في مرابض إطلاق النار.



ولفت إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تم تدمير 183 طائرة حربية و 128 مروحية و1049 طائرة مسيرة، و 325 منظومة مضادة للطائرات، و3309 دبابات ومدرعات، و447 راجمة صواريخ ، و1722 مدفع هاون ، و3270 مركبة عسكرية خاصة .



وكانت روسيا قد أطلقت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا ، ولم تنجح الدعوات الدولية في وقفها رغم استهداف سلطات موسكو بسلسلة عقوبات اقتصادية واسعة.