الداخلية اللبنانية تحبط تهريب 18 كيلوجراما من الكبتاجون للكويت عبر مطار بيروت

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أعلن وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي إحباط محاولة لتهريب أكثر من 18.3 كيلوجرام من حبوب الكبتاجون إلى دولة الكويت عبر مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة بيروت.



وأكد مولوي - في بيان اليوم - أن التحقيقات الأولية بينت أن المتهم في العملية من إحدى الدول العربية ومقيم في دولة الكويت، موضحا أنه تم التواصل مع السلطات الكويتية المختصة في إطار التنسيق ومواصلة التحقيقات اللازمة .



وأوضح أن العمل مستمر لحماية المجتمعات العربية من كل أنواع الأذى، مع التشديد على أن لبنان لن يكون ممرا أو منصة لتصدير الشر أو للتهريب.