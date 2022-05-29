اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مايو 2022 09:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الداخلية اللبنانية تحبط تهريب 18 كيلوجراما من الكبتاجون للكويت عبر مطار بيروت

الأحد، 29 مايو 2022 07:55 م
الداخلية اللبنانية تحبط تهريب 18 كيلوجراما من الكبتاجون للكويت عبر مطار بيروت الشرطة اللبنانية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي إحباط محاولة لتهريب أكثر من 18.3 كيلوجرام من حبوب الكبتاجون إلى دولة الكويت عبر مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة بيروت.


وأكد مولوي - في بيان اليوم - أن التحقيقات الأولية بينت أن المتهم في العملية من إحدى الدول العربية ومقيم في دولة الكويت، موضحا أنه تم التواصل مع السلطات الكويتية المختصة في إطار التنسيق ومواصلة التحقيقات اللازمة .


وأوضح أن العمل مستمر لحماية المجتمعات العربية من كل أنواع الأذى، مع التشديد على أن لبنان لن يكون ممرا أو منصة لتصدير الشر أو للتهريب.


لبنان

الشرطة اللبنانية

بسام مولوي

تهريب الكبتاجون


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة