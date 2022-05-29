الجيش الكويتى يشارك فى التدريب العسكرى "دروع النشامى/2" بالأردن

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان، اليوم الأحد، إن التدريب اشتمل على رمايات من مختلف أنواع الأسلحة وعمليات الحماية واقتحام وتطهير المباني؛ لإخلاء الشخصيات عند التعرض للخطر باستخدام سيارات الموكب وباستخدام الطيران العمودي.

وأضافت أن الحضور أثنوا على الجهود المبذولة للوصول إلى أفضل القدرات القتالية، من خلال المواظبة والاستمرارية على التمارين القتالية المشتركة في الميادين العسكرية؛ للوصول إلى أقصى درجات الجاهزية.

وأشارت رئاسة الأركان إلى أنه في نهاية التدريب تم توزيع الشهادات على المشاركين من كلا الجانبين وتبادل الدروع التذكارية.

حضر التدريب العسكري المشترك آمر الحرس الأميري الكويتي اللواء الركن حمد الصالح، ومن "القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي" المساعد للعمليات والتدريب العميد الركن عبدالله شديفات وقائد الحرس الملكي الأردني الخاص العقيد الركن حمد الجعافرة.