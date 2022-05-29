الجزائر: تجميد "مؤقت" لإنتاج الفحم بسبب مخاطر اندلاع حرائق الغابات

إيمان حنا

قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالجزائر تجميد مؤقت لإنتاج الفحم. لتفادى اندلاع الحرائق فى الغابات. وفق صحيفة البلاد الجزائرية.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة، فقد تقرر فى إطار تنفيذ المخطط الوطنى للوقاية وحماية الغابات من الحرائق لموسم 2021،2022 وتعزيزا للإجراءات الوقائية المتخذة أعلنت الوزارة عن قرار التجميد المؤقت لإنتاج الفحم لما تشكله من مخاطر اندلاع الحرائق على مستوى المساحات الغابية.

كما أشارت الوزارة إلى أن مصالح الغابات تعكف بالسهر على الاحترام الصارم للإجراء. وأى مخالفة لهذه التعليمة تعرض صاحبها لعقوبات طبقا للنصوص القانونية سارية المفعول.