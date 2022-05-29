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التشيك تمنح تأشيرات مؤقتة لأكثر من 358 ألف لاجئ أوكراني

الأحد، 29 مايو 2022 10:33 ص
التشيك تمنح تأشيرات مؤقتة لأكثر من 358 ألف لاجئ أوكراني اوكرانيا
كتبت: هناء أبو العز

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أعلنت السلطات في التشيك، اليوم الأحد، منح تأشيرات مؤقتة إلى 358 ألفا و48 لاجئا من أوكرانيا، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا فبراير الماضي.
 
وذكر راديو "براج الدولي" في نشرته الإنجليزية أن العاصمة براج تظل البقعة الأكثر تفضيلا للأوكرانيين المقيمين في البلاد إذ تستضيف في الوقت الحالي أكثر من 83 ألف لاجئ.
 
وكان وزير الداخلية فيت راكوشان صرح الأسبوع الماضي قائلا إن ما بين 75 إلى 80 بالمئة من اللاجئين الأوكرانيين المسجلين لدى السلطات المحلية لا زالوا مقيمين في التشيك ولم ينتقلوا إلى دول أوروبية أخرى.
 
 

التشيك

روسيا واوكرانيا

براج

الحرب الروسية الاوكرانية


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