اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مايو 2022 11:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التأخيرات المتوقعة اليوم فى مواعيد القطارات بالسكة الحديد

الأحد، 29 مايو 2022 10:53 ص
التأخيرات المتوقعة اليوم فى مواعيد القطارات بالسكة الحديد قطارات السكة الحديد - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت هيئة السكك الحديدية موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الأحد، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.
 
 
أولاً: خط (القاهرة / الإسكندرية)
متوسط تأخيرات القطارات مدة 90 دقيقة.
 
ثانياً: خط (القاهرة / السد العالي)
 
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:
 
- (القاهرة / أسيوط) مدة 120 دقيقة.
 
- (أسيوط / أسوان) مدة 60 دقيقة.
 
ثالثاً : خط (بنها / بور سعيد)
متوسط تأخيرات القطارات مدة 120 دقيقة.
 
رابعاً: خط (طنطا / المنصورة / دمياط)
متوسط تأخيرات القطارات مدة 60 دقيقة.
 
خامسا : خط (قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة)
متوسط تأخيرات القطارات مدة 60 دقيقة.
 
واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك، وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.
 
وأهابت الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.
 

السكة الحديد

تاخيرات القطارات

مواعيد القطارات

النقل


الموضوعات المتعلقة

مواعيد قطارات السكة الحديد فى الوجهين البحرى والقبلى.. التفاصيل

الأحد، 29 مايو 2022 04:00 ص

استشارى طرق: القطار الكهربائى السريع أكبر إنجاز على مستوى السكة الحديد وسيمنز

الأحد، 29 مايو 2022 12:00 ص

استشارى طرق: القطار السريع أكبر مشروع قومى بالسكة الحديد ويوفر 60% من الوقت

السبت، 28 مايو 2022 10:28 م

مواعيد قطارات السكة الحديد بالوجهين البحرى والقبلى

السبت، 28 مايو 2022 01:30 ص

السكة الحديد تعدل ميعاد قطار أسوان /إدفو مع بدء امتحانات الدبلومات الفنية

الجمعة، 27 مايو 2022 08:36 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة