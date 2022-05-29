الإسكان: عملية التطوير بالساحل الشمالى ستقضى على حوادث الطرق

قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية تعليقاً على عمليات تطوير الطريق الدولى الساحلى من الكيلو 101 وحتى الكيلو 106، إن عملية التطوير الطريق مسؤولة عنه الهيئة الهندسية وسيكون طريق على أعلى مستوى ومن سيتوجه إلى الساحل الشمالى الآن سيجد الطريق مختلف تماماً.

واضاف خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON:ستة حارات وحارات خدمة لخدمة القرى والطريق سيكون جاهزاً إعتباراً من 20 يونيو المقبل مع ضغط البرامج التنفيذية من الهيئة الهندسية وسيكون ممتداً حتى منطقة الضبعة.

وأوضح أن عملية التطوير هامة وكبيرة وتخدم قرى الساحل الشمالى ومدينة العلمين الجديدة وسيقضى على حوادث الطرق فى تلك المنطقة فى أوقات سابقة.

ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدى التى أعربت فيه عن خشيتها من تكرار الحوادث مع توسعة الطريق وإهمال الناس للسرعات، قال: مافيش تقاطعات خالص على الطريق كل اللى خارج من القرى هيمشى على طريق الخدمة وحتى الوصول لأقرب يوتيرن "كوبري" عشان لو عايز يرجع للاتجاه العكسى وفيه مداخل محددة للى عاوز يطلع على الطريق السريع، مشدداً على أنه سيمنع تماماً سير المقطورات والعربات الكبيرة فى الطريق بداية من مارينا وحتى الطريق الجديد الجارى الانتهاء منه وعليهم استخدام طريق العلمين الجديد بما يعنى أن الطريق بات اكثر أمناً.

وأوضح أن كافة شكاوى الناس من طريق الساحل الشمالى خلال السنوات الماضية سيقضى الطريق الجديد عليها وسيكون طريق رائع على أعلى مستوى على غرار كافة شبكات الطرق التى جرى تنفيذها فى الأماكن المختلفة فى القاهرة والجيزة.