الإحصاء: 85.9% ارتفاعاً فى قيمة الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبى خلال 2021

كتب مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2021 لتسجل 14.6 مليار دولار مقابل 7.8 مليار دولار عام 2020 بزيادة بلغت 6.8 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 85.9%.

وجاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى عشر دول بالاتحاد الأوروبي استيراداً من مصر خلال عام 2021، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.8 مليار دولار، يليها مالطا 2 مليار دولار، ثم أسبانيا 1.9 مليار دولار، ثم اليونان 1.6 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.2 مليار دولار، ثم فرنسا 1.1 مليار دولار، ثم ألمانيا 848.2 مليون دولار، ثم هولندا 689.1 مليون دولار، ثم بلجيكا 443.9 دولار، وأخيراً سلوفاكيا 417.7 مليون دولار.

وتصدر الوقود والمنتجات البترولية ومنتجات الصناعات الاستخراجية قائمة أعلى عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر لدول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2021، حيث بلغت قيمة صادراته 5.8 مليار دولار، يليه المنتجات الكيماوية والبلاستيك 2.4 مليار دولار، ثم المنتجات المعدنية 1.8 مليار دولار، ثم آلات وأجهزة آلية كهربائية ومعدات النقل 1.6مليار دولار، ثم المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ 1.4مليار دولار، ثم الخيوط والألياف النسجية ومنتجات الغزل والنسيج والملابس 906.9 مليون دولار، ثم مصنوعات الرخام والأحجار والخزف والزجاج 369.1 مليون دولار، ثم المطاط والجلود والأخشاب 183.3 مليون دولار، ثم أصناف أخرى 124.3 مليون دولار، وأخيراً أجهزة علمية 43.7 مليون دولار.