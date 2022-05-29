اليوم السابع
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الأمم المتحدة تحذر من تصاعد دوامة العنف بالقدس وتحث الأطراف على ضبط النفس

الأحد، 29 مايو 2022 10:07 ص
الأمم المتحدة تحذر من تصاعد دوامة العنف بالقدس وتحث الأطراف على ضبط النفس القدس - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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حذر منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، من تصاعد دوامة العنف في القدس، داعيا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ قرارات حكيمة لتجنب صراع عنيف آخر لن يؤدي إلا إلى إزهاق مزيد من الأرواح، وذلك قبيل مسيرة الأعلام المخطط لها بالقدس اليوم الأحد.
 

وأعرب "وينسلاند" في بيان بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، عن قلقه الشديد بشأن ما وصفه بدوامة العنف المتصاعدة التي أودت بحياة الكثير من الفلسطينيين والإسرائيليين في الأسابيع الأخيرة، وأكد أن رسالة المجتمع الدولي واضحة لتجنب مثل هذا التصعيد. 


وقال "وينسلاند" في إحاطته أمام أعضاء مجلس الأمن "لا يوجد مبرر لأعمال الإرهاب أو العنف ضد المدنيين.. يجب أن يدين الجميع بوضوح مثل هذه الأعمال، لقد كنت على اتصال مع جميع الأطراف وأحث قادتهم على الاستجابة لهذه الدعوة".


كان "وينسلاند" قد حذر، أمام مجلس الأمن في إحاطة قدمها خلال مناقشة الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك المسألة الفلسطينية قبل أيام، من انطلاق مسيرة الأعلام المخطط لها عبر الحي الإسلامي في البلدة القديمة بالقدس.

 


القدس

فلسطين

اسرائيل

مجلس الأمن

مسيرة الاعلام


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