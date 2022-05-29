الأعلى للطرق الصوفية: الاحتفال بمولد سيدى أبو الحسن الشاذلى آخر جمعة من شوال

كتب ــ لؤى على

أصدر شيخ مشايخ الطرق الصوفية الدكتور عبد الهادى القصبى، قرارا ببدء الاحتفال بمولد سيدى أبو الحسن الشاذلى كل عام فى يوم الجمعة الأخيرة من شوال، وهو تاريخ وفاته رضى الله عنه، والذى أجمع عليه المؤرخون والعلماء والباحثون وتضمن القرار إخطار جميع الجهات المعنية للعمل بما فيه اعتبارا من تاريخه.

اجتمع عدد كبير من مشايخ الطرق الشاذلية ونخبة من أعضاء المجلس الأعلى وبعض مشايخ الطرق الصوفية برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى وبعد أن تدارس الحاضرون سيرة سيدى أبى الحسن الشاذلى وبعد مراجعة المراجع العلمية وآراء أهل العلم، تبين أن الشيخ الإمام أبو الحسن الشاذلى وهو فى طريقه إلى أداء فريضة الحج ثقل عليه المرض فى وادى حميثرة من صحراء عيزاب حيث لقى ربه فى نهاية شهر شوال من عام 656ه‍ .