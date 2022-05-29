اعرف الشوارع المغلقة لتنفيذ توسعة الدائري من المرج تجاه السلام

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الخاصة بتطوير وتوسعة الطريق الدائرى للقادم من المرج تجاه السلام، بالوصلة من منزل الطريق الدائرى تجاه شارع السادات، وحتى مطلع الطريق الدائرى من طريق جالكسو، على أن يتم تنفيذ الأعمال على النحو التالى:-

ـ غلق جزئى لنهر الطريق بالتبادل فى الوصلة من منزل الطريق الدائرى حتى شارع السادات.

ـ غلق كلى للوصلة من شارع السادات وحتى شارع مصنع الخميرة "نهاية سور موقف السلام"، وتنفيذ التحويلات المرورية لاستكمال حركة السير بشارع السادات فيساراً خلف موقف السلام فيساراً شارع مصنع الخميرة تجاه شارع جالسكو مرة أخرى.

ـ غلق جزئى للوصلة من شارع مصنع الخميرة وحتى مطلع الطريق الدائرى من شارع جالسكو بالتبادل وذلك لمدة (شهر) إعتباراً من يوم السبت الموافق 28/5/2022

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.