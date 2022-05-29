اعرف إزاى تأمن على الماشية؟ الاتحاد المصرى يحدد تفاصيل تأمين الحيوانات

كتب عبد الحليم سالم

تعتبر الثروة الحيوانية واحدة من أهم الدعائم الاقتصادية الزراعية فى الدول النامية، ولا تقتصر أهميتها على ما تقدمه للإنسان من غذاء، بل تساهم فى إنتاج الألياف والأسمدة والوقود والجلود، وتساهم الثروة الحيوانية فى ما نسبته 80% من إجمالى الناتج المحلّى الزراعى فى الدول النامية، وعلى مستوى العالم أصبحت الثروة الحيوانية أكثر القطاعات الفرعية المهمة اقتصادياً، إذ أنه من المتوقع زيادة الطلب على المنتجات الحيوانية فى الدول النامية خلال 20 سنة القادمة.

ونظراً لما تتمتع به الثروة الحيوانية من أهمية اقتصادية فقد قامت صناعة التأمين بصياغة عدة وثائق بحيث تضمن لملايين المزارعين محدودى الموارد والذين يمتلكون الحيوانات البقاء على درجة من الاستقرار الاقتصادي والزراعة المستدامة وذلك من خلال تأمين الماشية والذى يغطى ماشية الألبان كالأبقار، الأغنام، الماعز، الخنازير، الخيول.

أوضح الاتحاد المصرى للتأمين فى نشرته الأسبوعية أن نطاق التغطية يشمل

التعويض عن المواشى المؤمن عليها فى حالة الوفاة خلال فترة التأمين نتيجة لأحد الأسباب التالية:

- أحداث (البرق، الإصابات الداخلية والخارجية، العواصف، لدغ الثعابين والفيضانات إلخ)

- التعب والمرض

- الأوبئة

- الذبح الطارئ بناء على نصيحة طبيب بيطرى مؤهل

- ويمكن أن تمتد التغطية لتشمل سرقة الحيوانات، ومخاطر عبور الطرق.



الاستثناءات الرئيسية لتأمين الماشية

- الحوادث أو الأمراض السابقة.

- الإهمال وسوء التغذية.

- تكاليف الأدوية أو العلاج.

- العيوب والأمراض الوراثية.

- الذبح أو الإعدام الذى لم يوص به الجراح البيطرى أو بسبب عدم اتباع معايير الرعاية الطبية المتعارف عليها والمعترف بها للرعاية البيطرية.

- الاختفاء الغامض أو الهروب.

- استخدام أعلاف غير صالحة.

أهم الاعتبارات التى يجب مراعاتها عند الاكتتاب فى تأمين الماشية

- نوع الماشية والسلالة.

- العمر.

- مكان الاحتفاظ بالحيوانات.

- المخاطر المطلوب تغطيتها.

- طريقة الزراعة.

- عدد المواشى المراد التأمين عليها.

- إدارة مزرعة الماشية (نظام التطعيم، برامج الرش).

- أى حوادث سابقة.

- فترة انتظار الأمراض (تحمل زمنى).