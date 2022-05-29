اعترافات سيدة اختطفت طفلا في الهرم: كان نفسي أخلف وجوزي انفصل عني عشان عاقر

كتب بهجت أبو ضيف

اعترفت سيدة متهمة وشقيقها بخطف طفل بمنطقة الهرم في الجيزة، عقب القبض عليهما، وتحرير الطفل، أنها نظرا لكونها عاقر، وعاجزة عن الإنجاب، انفصل زوجها عنها، ولرغبتها في رعاية طفل، وتحويله إلى ابن لها، قررت اختطاف الطفل الضحية.

أضافت أنها عرضت الأمر على شقيقها المتهم، واتفقا سويا على خطف الطفل، وانتهزا فرصة لهوه أمام مسكنه، واستدرجاه بحجة شراء الحلوى، ثم اختطفاه واحتفظت به بمسكنه، حتى تم القبض عليها.

وبمواجهة المتهم الثاني، اعترف بمساعدته شقيقته على خطف الطفل لرعايته، خاصة أنها كانت تمر بأزمة نفسية سيئة، بعد انفصال زوجها عنها، لعدم قدرتها على الإنجاب.

وقال إنه اتفق معها على خطف طفل، وشاهدا الضحية خلال لعبه أمام مسكنه بمفرده، فاستدرجاه واختطفاه بمسكن المتهمة.

وتم الكشف عن الجريمة، ببلاغ تلقاه ضباط مباحث قسم شرطة الهرم، من أحد الأشخاص، يفيد تعرض ابنه البالغ من العمر 3 سنوات للخطف على يد مجهولين، انتقل رجال المباحث بإشراف العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة إلى محل الواقعة، وأسفرت التحريات، وفحص كاميرات المراقبة، عن تحديد هوية سيدة وشخص بصحبتها، وراء اختطاف الطفل.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.