استمرار عمليات البحث عن 25 مفقودا إثر غرق قارب وسط إندونيسيا

وقال دي جيه، إنه "عقب تلقي المعلومات اليوم، أرسلنا أفرادنا ومعداتنا على الفور إلى الموقع من أجل أعمال البحث والإنقاذ". وحتى الآن، تم إنقاذ 17 شخصا، وفقا لما قال.