ازدهار سياحة الحشيش فى أمريكا.. فوربس: تقدر بـ17 مليار دولار

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة فوربس الأمريكية إن الولايات المتحدة تشهد ازدهار ما يسمى بسياحة القنب أو الحشيش، والتى أصبحت تقدر بنحو 17 مليار دولار.

وذكرت المجلة أنه مع انتشار تقنين الماريجوانا فى الولايات المتحدة، أصبحت المادة المخدرة أقل وصما. فأكثر من ثلثى البالغين الأمريكيين، بنسبة 68% يدعمون الآن استخدام البالغين لها، وفقا لاستطلاع هاريس أجرى فى مايو. بينما يقول نصف جيل الألفية، 50%، إن إتاحة الحشيش الترفيهى القانونى مهم عند اختيار مكان قضاء الإجازة، ويقول أكثر من أربعة من كل عشرة من جيل الألفية، 43%، إنهم اختاروا مكان قضاء عطلة محدد لإتاحة الحشيش فيه بشكل قانونى.

لكن لا يزال غير واضحا مقدار ما ستصبح عليه سياحة القنب الوليدة فى الولايات المتحدة، أو تأثيرها الاقتصادى المحتمل على اقتصاد السياحة الأمريكى المقدر بـ 1.2 تريليون دولار، إلا أن البيانات الأولية واعدة. فقد وجدت دراسة وطنية أمريكية أجريت عام 2020 قبل الوباء أجرتها شركة أبحاث السوق MMGY Travel Intelligence Insights وجدت أن 18% من المسافرين الأمريكيين بعرض الترفيه مهتمين بالتجارب المتعلقة بالقنب فى الإجازات. ويقفز هذا الرقم إلى 62% عندما تم تضييق عينة المسح على البالغين الذين يستهلكون القنب فوق سن 21 عاما مع دخل أسرى سنوى يزيد عن 50 ألف دولار.

ومن بين 25 مليار دولار من مبيعات القنب القانونية فى عام 2021، تقدر فوربس أن ما يصل إلى 4.5 مليار دولار كان مدفوعا من السياح، الذين ضخوا 12.6 مليار دولار إضافية فى المطاعم والفنادق والمعالم السياحية والمتاجر الأخرى، وأيضا فى خزائن الضرائب الحكومية والبلدية.