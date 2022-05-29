اختراق شاشات أحد مطارات البرازيل الإلكترونية ونشر صور وأفلام إباحية

فاطمة شوقى

قالت هيئة المطارات البرازيلية إنفرايرو إنها أبلغت الشرطة الفيدرالية باختراق واضح للشاشات الإلكترونية في مطار ريو دي جانيرو، وبدلاً من الإعلانات ومعلومات الطيران، تم عرض صور وأفلام إباحية أمام المسافرين.



مطار البرازيل

في مقاطع الفيديو التي تم بثها على شبكات التواصل الاجتماعي، شوهد مسافرون في مطار سانتوس دومونت يضحكون أمام الشاشات ويخفونهم عن أطفالهم أو ببساطة متفاجئون، وفقا لصحيفة "فولها دى ساو باولو" البرازيلية.

وقالت هيئة المطار في بيانها ، إن خدماتها الإعلامية يتم تعهيدها إلى شركة أخرى ، كما تم إخطارها بما حدث.

وقالت هيئة المطار: "نؤكد أن المحتوى المعروض على شاشات الاتصال الخاصة بنا هو مسؤولية الشركات التي لها حقوق إعلانية"، وقالت إن شركائها يستخدمون أنظمة النشر الخاصة بهم ، والتي لا تتعلق بنظام معلومات الطيران الخاص بشركة.

وتتعرض البرازيل إلى فيضانات كبيرة مع انهيارات أرضية أدت إلى 31 قتيلا بينهم 29 شخصا في ولاية "بيرنامبوكو" واثنان في ولاية "ألاجواس".

وقال مسؤولي الدفاع المدني قولهم" إن أكثر من ألف شخص قد أجبروا على مغادرة منازلهم بسبب الفيضانات في ولاية "بيرنامبوكو".

بدوره، قال السكرتير التنفيذي لوكالة الدفاع المدني في "بيرنامبوكو" ليوناردو رودريجيز إن نحو 32 ألف أسرة تعيش في مناطق معرضة لخطر الانهيارات الأرضية أو الفيضانات في الولاية.

وقد تم فتح المدارس في مدينة "ريسيفي" لاستقبال المشردين جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية، أما في ولاية "ألاجواس"، فقالت حكومة الولاية إن 33 بلدية أعلنت حالة الطوارئ بسبب آثار الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية.