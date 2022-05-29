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إقبال مميز للأفواج السياحية بالأقصر وتوافد على المعابد.. صور

الأحد، 29 مايو 2022 06:00 ص
إقبال مميز للأفواج السياحية بالأقصر وتوافد على المعابد.. صور الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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تشهد محافظة الأقصر، خلال تلك الأيام حالة من الرواج السياحى المميزة من الأفواج السياحية من حول العالم، وسط توقعات بموسم سياحى صيفى جيد نتيجة المشروعات السياحية القومية فى مختلف أرجاء الأقصر وبعد حفل افتتاح طريق الكباش الذي أبهر العالم خلال الفترة الماضية.

وفى هذا الصدد تشهد معابد الكرنك والأقصر، حالة من الإقبال السياحى المميز للأفواج السياحية من حول العالم، رغم حرارة الطقس، حيث يتوافد السياح للاستمتاع بسحر الحضارة المصرية القديمة والمشروعات المتميزة التى تمت مؤخراً داخل المعبد لتطويره وتجميله أمام الضيوف.

ويقول صلاح الماسخ مدير بمعابد الكرنك، أنه يتم العمل على قدم وساق فى المشروعات القومية داخل الكرنك، وذلك لخدمة حركة السياحة من حول العالم، حيث أنه تشهد المعابد زيارات مميزة من السياح من الجنسيات المختلفة بينهم سياح من دول "روسيا وأوكرانيا وألمانيا وأسبانيا وألمانيا"، بجانب عدد من الجنسيات العربية وأبناء الخليج.

ويضيف صلاح الماسخ لـ"اليوم السابع"، أنه تعتبر معابد الكرنك أعظم دور عبادة فرعونية ودينية فى العالم بأكمله، والذي كان اسمها بالمصرية القديمة "آمون رع سيجم نحت"، بمعنى "الإله آمون مستجيب الدعاء وقابل الصلوات"، موضحاً إن معابد الكرنك بنيت على مدار مئات السنين، فهى عبارة عن مجموعة من المعابد والمقاصير وعدد من الأبهاء والمسلات والتماثيل، التي أهدت إلى ثالوث طيبة المقدس وعلى رأسهم آمون رع رب الإمبراطورية المصرية آنذاك، واستمر تكريس وبناء وتشييد هذه الآثار لمدة 2000 سنة، والمساحة الكلية لمعابد الكرنك 247 فدانًا للمجموعة الأثرية التى تسمى الكرنك، أما معبد أمون فقط بملحقاته عبارة عن 46 فدانًا.

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الأقصر-تشهد-حالة-من-الرواج-السياحى-والإقبال-المميز-للأفواج-السياحية-(4)
 

 

الأقصر-تشهد-حالة-من-الرواج-السياحى-والإقبال-المميز-للأفواج-السياحية-(5)
 

 

الأقصر-تشهد-حالة-من-الرواج-السياحى-والإقبال-المميز-للأفواج-السياحية-(6)
 

 

الأقصر-تشهد-حالة-من-الرواج-السياحى-والإقبال-المميز-للأفواج-السياحية-(7)
 

 

الأقصر-تشهد-حالة-من-الرواج-السياحى-والإقبال-المميز-للأفواج-السياحية-(8)
 

 

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