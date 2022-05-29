اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

الأحد، 29 مايو 2022 10:59 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا حادث - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق بالطريق الصحراوى الشرقى المار على محافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى أثناء سيرها على الطريق الصحراوى الشرقى المار فى نطاق محافظة المنيا، بعدما اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى وجود مصابين. 

 

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوى الشرقي.

 

مديرية الامن

حادث انقلاب سيارة

ادارة المرور

اخبار المنيا

محافظة المنبا


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