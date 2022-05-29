إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق بالطريق الصحراوى الشرقى المار على محافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى أثناء سيرها على الطريق الصحراوى الشرقى المار فى نطاق محافظة المنيا، بعدما اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى وجود مصابين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوى الشرقي.